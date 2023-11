Pizarro diz que negociações com médicos deram 'passos significativos'

"Não há nenhuma lei da rolha", diz o ministro da Saúde sobre a recente entrevista de Fernando Araújo. Pizarro defende liberdade total para os dirigentes se expressarem.

"Ao contrário do que aconteceu noutros tempos, num governo anterior ao governo socialista, não há nenhuma lei da rolha no ministério da Saúde.O ministro lê e ouve, quando concorda fica contente, quando discorda procura perceber porque é que discorda", defendeu Manuel Pizarro.

O ministro rejeita assim as críticas de que foi alvo, na última semana, onde o governo foi acusado de falar a duas vozes dissonantes. Pizarro vai mais longe e elogia as palavras de Fernando Araújo por demonstrar a preocupação que tem pelo estado do SNS, que continua a deparar-se com urgências encerradas, problema agravado pelo impasse da negociação entre os médicos e os sindicatos. headtopics.com

", revelou Manuel Pizarro, referindo-se ao equilíbrio entre melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde sem deixar que isso prejudique o funcionamento do SNS.

