Pizarro. Acordo com médicos 'não pode pôr em causa serviço do SNS'

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoO desejo do ministro da Saúde é que os portugueses"vejam aumentado o seu acesso à saúde" e que o acordo"compense os profissionais".Manuel Pizarro sublinhou esta sexta-feira que um eventual acordo entre o Governo e os médicos"não pode pôr em causa o serviço" prestado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações aos jornalistas após a reunião desta sexta-feira de manhã, o responsável pela pasta da Saúde declarou que julga"que todos os portugueses compreendem que qualquer acordo que venha a ser estabelecido com os médicos não pode pôr em causa o serviço que o SNS presta às populações na urgência e fora da urgência, em todo o resto da assistência que o SNS faz".

O desejo do ministro da Saúde é que os portugueses"vejam aumentado o seu acesso à saúde", e que o acordo permita"o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e que, naturalmente, também compense os profissionais".

Manuel Pizarro ressalvou ainda que o acordo"tem que existir", e que o Governo está"muito empenhado em que ele exista", assim como em chegar a esse entendimento"o mais depressa possível". Questionado sobre as propostas do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o ministro da Saúde declarou que o Governo"já se tinha aproximado de várias dessas posições nas rondas anteriores de negociação".

"O que temos que garantir é um compromisso de todos, do Governo e dos profissionais, em que as medidas que vierem a ser adotadas garantem sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde", apontou., na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência, bem como um aumento salarial transversal de 30%.

