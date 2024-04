Pinto da Costa explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisão

📆 02/04/2024 15:22:00

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisão. A ONG fundada por um chef espanhol suspende operações em Gaza após um ataque que matou 7 funcionários. Saiba mais sobre a World Central Kitchen, a ONG atacada em Gaza. Um autarca espanhol vai acusar Sérgio Conceição de lesões, ameaças e outros dois delitos. Após uma queixa, Paula Nabais anuncia um acordo com o dentista João Espírito Santo. Um homem é acusado de agressões graves à sua enteada de 5 meses, que está hospitalizada. Um resgate impressionante ocorre quando um homem cai de um penhasco e fica agarrado a um rochedo até a chegada de um helicóptero. A cantora Shakira afirma que está criando seus dois filhos para que eles se sintam poderosos, respeitando as mulheres, e revela que eles odiaram o filme da Barbie, considerando-o castrador.

