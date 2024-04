Pintando a liberdade: mural em Leiria celebra 50 anos da Revolução do 25 de Abril

Do azul do lápis da censura ao vermelho dos cravos, várias são as cores com as quais hoje se pinta a liberdade numa parede do Mercado de Leiria, para perpetuar uma das conquistas da Revolução do 25 de Abril. A iniciativa junta pessoas que viveram em ditadura e que há 50 anos viram a revolução atravessar-lhe a juventude, e jovens que agora assinalam o 50.º aniversário de diversas conquistas, da liberdade.

“Só quem perdeu a liberdade uma vez, é que sabe o que é que isso custa”, disse à agência Lusa José Peixoto, de 66 anos, um dos pintores do mural, citando o ex-governador civil de Coimbra Fernando Valle. José Peixoto recordou os tempos prévios à revolução, ele que se preparava para “dar o salto”, de forma a fugir à tropa e à guerra colonial, reconhecendo que “pintar a liberdade é significativo”.“Vi o que era e vejo agora. Esta liberdade não pode ser perdida mesmo que já se tenha tudo como garantido”, declarou

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

UD Leiria 1 - 0 Oliveirense: União de Leiria regressa às vitórias em casa num dia especialA vitória curta da AD. A queda estrondosa do PS. A noite de glória do Chega. O adulto da sala da esquerda. E o fenómeno dos 100 mil votos num partido inexistente

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

A Revolução antes da Revolução: um livro sobre a história da música popular portuguesaForam 12 textos, publicados ao longo de 2021, que celebravam os 50 anos do ano de 1971 e contavam a história da música popular portuguesa. Agora, esses textos se transformaram em um livro chamado 'A Revolução antes da Revolução', que explora como a música impulsionou a mudança artística, social e política em Portugal.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Suspeito de tentar matar agente da PSP em Leiria julgado em abrilArguido est&225; em pris&227;o preventiva.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Suspeito de tentar matar agente da PSP em Leiria julgado em abrilO homem é acusado da tentativa de homicídio de um agente da PSP, que sofreu um enfarte pulmonar com origem nas lesões causadas por um golpe deferido pelo arguido, num episódio de violência doméstica.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

50 canções que abriram caminho à liberdadeEm contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”. Em 1965, Amália Rodrigues escandalizava: agora acompanhada pelas composições de Alain Oulman, julgava-se no direito de cantar o nosso maior poeta patrimonial, Luís de Camões. Com ‘Erros Meus’, Amália afinal estava certaAté 25 de Abril de 2024, a BLITZ publica uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada há 50 anos. São canções que, durante o Estado Novo, prenunciaram a mudança ocorrida a 25 de Abril de 1974, e deram forma a uma revolução cultural que em muito antecedeu a revolução política que pôs termo à ditadura

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Abril trás Revolução na AveiroBusNeste episódio damos a conhecer os novos horários e as novas linhas da AveiroBus. O CMIA tem novos programas para as famílias. A terminar, conheça as próximas ruas a serem requalificadas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »