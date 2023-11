Pestana Vila Lido Madeira: um hotel de cinco estrelas com vista para o oceano

Ao moderno edifício, com 112 quartos e acesso exclusivo ao mar, junta-se a casa senhorial da antiga Quinta Vila Lido, situada no topo da falésia, com vista infinita sobre o oceano. Bem-vindo ao Pestana Vila Lido MadeiraInaugurado há três décadas, o então hotel Pestana Palms, localizado a dois passos do Complexo Balnear do Lido, no Funchal, chama-se agora Pestana Vila Lido Madeira

. A mudança resulta da renovação do edifício cilíndrico, unidade de cinco estrelas situada na orla costeira virada a sul, na ilha. Dispõe de 112 quartos (a partir de €180), totalmente renovados, com varanda, para melhor fruir da vista sobre o oceano Atlântico, e do Restaurante Flor do Mar, no quinto piso. Aqui são servidos o pequeno-almoço e o jantar buffet.Atravesse o cuidado jardim de acesso ao charmoso da Quinta Vila Lido, no topo da falésia. O estilo clássico da arquitetura desta antiga casa senhorial, datada de 1938, permanece em cada recanto. O charme de então estende-se ao Restaurante Vila Lido criado para proporcionar momentos memoráveis inteiramente dedicados à gastronomia, onde a comida e o vinho são para apreciar sem pressas, entre as 18h30 e as 21h30.Peça um Lido Martini ou um Vila Lido Sunrise, dois dos cocktails de assinatura da carta de bebidas do Bar Vila Lido, enquanto aprecia a paisagem marítima que o Pestana Vila Lido Madeira oferece é ritual que rima na perfeição com féria

:

