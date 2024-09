Pessegueiro volta a acusar Miguel Reis : 50 mil só não foram entregues porque "meteu-se a semana do Natal e de ano novo" Pessegueiro volta a acusar Miguel Reis : 50 mil só não foram entregues porque"meteu-se a semana do Natal e de ano novo"

“Efetivamente, em interrogatório disse que o fiz. Nesse dia à tarde , tive uma audiência no Tribunal do Trabalho de Santa Maria da feira. Entretanto meteu-se a semana do natal e de ano novo e era para ter sido entregue na primeira semana do ano.

Neste altura, o juiz Carlos Azevedo, que preside ao coletivo de juízes, não deixou escapar uma crítica: A acusação do Ministério Público defende que Francisco Pessegueiro entregou 50 mil euros, em notas, a Miguel Reis. No entanto, este é um dos pontos que o empresário nega, garantindo que nunca chegou a entregar o referido dinheiro.





