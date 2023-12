Personalidades portuguesas assinam manifesto por uma alternativa reformista e moderada de Governo

Entre os signatários estão Manuel Luís Goucha, Fernando Santos ou Fernando Póvoas. Os signatários pedem a esta alternativa"uma forte consciência social", mas também"complementaridade das iniciativas e ofertas pública, privada e social" na saúde, educação e habitação.

Os antigos governantes de executivos socialistas Daniel Bessa e António Nogueira Leite e outros que integraram governos PSD como Faria de Oliveira, Miguel Cadilhe e Luís Filipe Pereira são também signatários, numa lista que inclui nomes como de várias áreas como a escritora Margarida Rebelo Pinto, o maestro Rui Massena ou o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães. "Os signatários manifestam a convicção de que é possível e necessária a mudança para uma alternativa reformista e moderada de Governo que aspire a uma nova ambição para Portugal com os desígnios de retomar níveis elevados de crescimento que coloquem o país entre os melhores da Europa e acima daqueles com que atualmente nos comparamos", refere o primeiro ponto do texto, hoje divulgado pelo PS





