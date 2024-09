Personalidades defendem revogação da lei da eutanásia em Portugal

Montenegro: Portugal vai ter 500 milhões de fundos europeus para os estragos dos incêndiosFoto: Mário Cruz/Lusa

Um grupo de personalidades políticas e independentes, defensoras de uma"sociedade que preza a Vida acima de tudo", lançou um manifesto para a revogação da lei da eutanásia em Portugal.Entre os signatários destaca-se personalidades como o ex-líder do CDS Manuel Monteiro, o ex-ministro Rui Gomes da Silva, a deputado do Chega Rita Matias e o constitucionalista Paulo Otero.

Os subscritores defendem a aposta nos cuidados paliativos sublinhando o que dizem ser a necessária promoção de uma cultura de apoio à vida. O documento surge em reação a um outro onde se pede brevidade na regulamentação da legislação da eutanásia já aprovada.Eutanásia foi a votos. O que mudou no texto a votação? - Explicador tarde 30 março 2023Revogação da eutanásia?"É uma situação a considerar", admite Miguel GuimarãesEutanásia foi a votos.

Eutanásia Manifesto Portugal Cuidados Paliativos Revogação

