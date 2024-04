Peritos defendem comportamento atípico de Ricardo Salgado em relatório de doença de Alzheimer

Os peritos responsáveis pelo relatório que atestou a doença de Alzheimer de Ricardo Salgado defenderam esta terça-feira em tribunal que o ex-banqueiro mostrou um comportamento atípico nos testes periciais revelando 'baixo esforço' nas respostas, conclusão que a defesa tentou descredibilizar.

