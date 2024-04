Peritos afirmam que Ricardo Salgado mostrou baixo esforço nas respostas sobre doença de Alzheimer

Os peritos responsáveis pelo relatório que atestou a doença de Alzheimer falam em "baixo esforço" nas respostas, conclusão que a defesa tentou descredibilizar. Os peritos responsáveis pelo relatório que atestou a doença de Alzheimer de Ricardo Salgado defenderam esta terça-feira em tribunal que o ex-banqueiro mostrou um comportamento atípico nos testes periciais revelando "baixo esforço" nas respostas, conclusão que a defesa tentou descredibilizar.

Ouvido hoje no âmbito do caso EDP, cujo julgamento prossegue no Campus de Justiça, em Lisboa, o psiquiatra do Instituto Nacional de Medicina Legal e professor da Universidade de Coimbra Joaquim Soares Cerejeira referiu que Ricardo Salgado respondeu por diversas vezes "não sei" ou "não me lembro" a várias questões colocadas no âmbito dos testes periciais a que foi submetido, o que é uma "resposta atípica em doentes de Alzheimer". "O doente de Alzheimer esforça-se por responder e muitas vezes responde de forma errad

Renascenca / 🏆 5. in PT

