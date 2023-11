Perda de tempo

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraJogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim na gargantaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroA discussão do Orçamento para 2024 começa hoje, mas é apenas uma formalidade. O PS vota a favor, a oposição contra, o documento acabará por ser aprovado como está, mais euro menos euro.

Bárbara Bandeira sobre álbum de estreia: 'Conta uma perda, o fim de algo'

A cirurgia maldita: Neurologista conta como foram as últimas lobotomias em Portugal

Presidente iraniano diz que forças israelitas em Gaza foram forçadas a retirar-se
Ebrahim Raisi sublinhou que esta retirada, que ainda não foi confirmada pelas autoridades israelitas, é o 'segundo fracasso' de Israel depois do ataque dos milicianos do Hamas ao país a 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas.

A genética revela quem foram os primeiros humanos modernos da Europa