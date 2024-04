Perda de representação política no Parlamento Europeu

As duas maiores famílias políticas do Parlamento Europeu deverão perder representação, com destaque para os socialistas, cujas perdas serão superiores às do PPE. A um par de meses das eleições, questiona-se o peso efetivo que os socialistas têm no Parlamento e restantes instituições europeias. No Conselho, por exemplo, já só restam quatro.

Mas, mais do que com a sua situação, os socialistas dizem-se “preocupados” com a extrema-direita e a “deriva do PPE” (PPE, centro-direita) e os Socialistas e Democratas (S&D, centro-esquerda) continuariam no seu “caminho de hemorragia de assentos” nas eleições de junho para o Parlamento Europeu (PE). Esse emagrecimento na representação parlamentar dos dois principais grupos políticos no PE não é novo, seguindo, aliás, a trajetória descendente nas europeias de 2014 e 2019. A grande novidade é a “alteração drástica” do equilíbrio de forças em virtude da rápida ascensão dos partidos populistas antieuropeu

