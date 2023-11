Pequim acorda com bandeiras a meia haste no dia do funeral de Li Keqiang

Funcionários em empresas estatais ouvidos pela agência Lusa contaram terem sido advertidos pelas chefias para não partilharem mensagens de condolências nas redes sociais. Na rede social Weibo, as mensagens de condolências e os comentários em resposta às publicações oficiais sobre a sua morte foram objeto de forte censura logo após o anúncio.

No entanto, centenas de pessoas reuniram-se hoje perto de uma casa funerária estatal, enquanto o antigo primeiro-ministro Li Keqiang estava a ser sepultado. As mortes de antigos dirigentes do país são frequentemente momentos de grande tensão para o aparelho de Estado chinês, com as vigílias e o luto por vários funcionários a servirem no passado de catalisador de descontentamento, cristalizando-se em protestos.

"Por vezes, elogiar o caminho não percorrido equivale a comentar sobre o caminho que foi percorrido", observou Wen-Ti Sung, membro no grupo de reflexão Atlantic Council Global China Hub. "Para alguns, Li Keqiang representava uma atitude relativamente mais relaxada no que respeita às relações entre o Estado e a sociedade. Ele defendia a concessão de mais espaço às forças da sociedade e do mercado", explicou.

:

VISAO_PT: Pequim acorda com bandeiras a meia haste no dia do funeral de Li KeqiangVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Antigo PM chinês Li Keqiang vai ser cremado após dias de homenagens e censuraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Antigo primeiro-ministro chinês Li Keqiang vai ser cremado após dias de homenagens e censuraO antigo primeiro-ministro chinês, que morreu na sexta feira passada, vai ser cremado na quinta-feira em Pequim. Nos últimos dias milhares de pessoas reuniram-se para lhe prestar homenagem.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Praça dos Sequestrados' para não esquecer 240 reféns que estão nos túneis do HamasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Praça dos Sequestrados' para não esquecer os 240 reféns que estão nos túneis do HamasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Pequim acorda com bandeiras a meia haste no dia do funeral de Li KeqiangVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »