Pequim acorda com bandeiras a meia haste no dia do funeral de Li Keqiang

O protocolo do funeral de Li Keqiang, cujos restos mortais foram transferidos para Pequim no dia da sua morte, é comparável ao adotado para Li Peng, também antigo primeiro-ministro, em 2019. Também o portal China Digital Times, que acompanha o conteúdo bloqueado pelos censores chineses, divulgou instruções dadas a um órgão de comunicação social chinês pelas autoridades: “As caixas de comentários devem ser bem geridas. Cuidado com comentários ‘excessivamente efusivos'” sobre Li, que competiu com Xi Jinping pelo cargo de secretário-geral do Partido Comunista até 2012.

Apesar de as palavras-chave relacionadas com a morte de Li terem registado mais de 11,5 milhões de visualizações nos minutos que se seguiram à notícia, muitos comentários permaneceram invisíveis, após terem sido “filtrados” ou “selecionados”, segundo a plataforma.

Em frente à casa funerária, a polícia bloqueou o trânsito e disse às pessoas para deixarem o local. A polícia também afastou as pessoas de uma estação de metro perto do cemitério de Babaoshan, onde se realizam funerais de Estado e estão enterrados muitos antigos líderes.

O luto pela morte do político reformista Hu Yaobang, no dia 15 de abril de 1989, tornou-se no gatilho para os protestos estudantis em larga escala que culminaram no massacre da Praça Tiananmen, na noite de 03 para 04 de junho.

