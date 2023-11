Pep Guardiola continua rendido a Bernardo: 'Sem brincos, sem tatuagens, um carro normal, tão inteligente... Dos melhores que já vi na vida'

A realidade mudou, o passar dos anos mais não foi do que um adensar do fosso entre um passado que parece vestir-se de ficção e a realidade do presente.

Para Pep Guardiola, não basta ser melhor. Aliás, o próprio conceito de “ser melhor” mais não é do que um convite para fazer diferente para andar no topo. Inovar, recriar, surpreender. Foi isso que voltou a acontecer no dérbi de Manchester, um palco onde o técnico espanhol parece encontrar o laboratório para aquelas que são as suas melhores experiências.

Com Jérémy Doku a começar no banco mas sendo um dos jogadores em melhor momento (a primeira parte com o Brighton foi simplesmente arrasadora), Guardiola apostou em Jack Grealish na esquerda mas com a colocação depara dar maior largura ao jogo do Manchester City.

Bernardo Silva has provided more Premier League assists against Man Utd (5) than any other player since the start of the 2016/17 season."Olhem para ele, sem brincos, sem tatuagens, a conduzir um carro normal… É um jogador incrível. Adora jogar em Old Trafford e não me lembro de uma má exibição aqui, onde até já jogou como falso '9'. Tem a capacidade de segurar a bola no ataque.

Guardiola enche Bernardo Silva de elogios: "Não usa brincos, não tem tatuagens, tem um carro normal… É um dos melhores jogadores que já vi na minha vida.""Até podia dizer o quão bom ele é, mas passaria aqui dez minutos a falar do que ele significa para mim e para esta equipa. Estamos encantados com ele. Não tem grandes carros, nem tatuagens nem se veste de forma aparatosa. É humilde e todos o adoram.

