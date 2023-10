'Penso que o meu futuro vai ser publicar livros antipáticos'

O consultor de comunicação Luís Paixão Martins, que até há poucos meses trabalhou com o PS, lança este sábado o livro Porque Mentem as Sondagens.O livro poderia chamar-se como mentem as eleições, ou talvez os jornalistas?

As sondagens eleitorais tendem a ser menos rigorosas com a distância face aos atos eleitorais. Neste sentido, criticou o Presidente da República por ter pensado em tomar ou não uma decisão sobre a dissolução da Assembleia da República com base em"ferramentas de análise". Foi isto que aconteceu?

Dada a improbabilidade de uma sondagem funcionar, como é que usou esta ferramenta para dar duas maiorias absolutas ao PS, primeiro com José Sócrates e agora com António Costa? No livro refere que Samuel Wang, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, comeu um grilo em direto por ter previsto, com uma certeza de 99%, que Clinton ganharia a Trump. Aconteceu o mesmo com a campanha de Rui Rio? headtopics.com

É aí que insere um fenómeno que também aborda no livro, que é a influência que as sondagens têm perante o eleitorado?

