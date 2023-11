"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rochaReal Madrid pensa em Gonçalo Inácio como reforço para janeiroEstado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatizaçãoO surfista português Vasco Ribeiro estava a surfar no mar de Marrocos, quando ao cair numa onda, bateu com a cara numa rocha e perdeu os sentidos, correndo o risco de morrer afogado.

Recorde-se que Vasco Ribeiro está, desde julho deste ano, suspenso de competições profissionais durante três anos por faltar a controlos anti-doping.

"Pensei que ia morrer afogado": Surfista português suturado com 50 pontos na cara após bater contra rocha

