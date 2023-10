O número de pensões antecipadas atribuídas entre janeiro e setembro deste ano caiu 8,2% face ao período homólogo, totalizando 15,6 mil, com um valor médio de 748 euros, segundo o Instituto da Segurança Social (ISS)

As reformas antecipadas sofrem, em regra geral, um duplo corte, por via do fator de sustentabilidade, que este ano corresponde a uma penalização de 13,8% no valor da pensão, e de uma redução em 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal ou pessoal da reforma.

O aumento das novas pensões antecipadas em 2022 deveu-se sobretudo ao crescimento do número de reformas atribuídas após desemprego de longa duração (mais de 12 meses no desemprego), que têm um regime especial. headtopics.com

Ainda de acordo com o relatório que acompanha o OE2024, a idade média dos novos pensionistas foi de 65,61 anos em 2022. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

