Penalista Rui Pereira critica inclusão de inquérito a primeiro-ministro em comunicado da PGR

A inclusão no comunicado da PGR do parágrafo que anunciava a abertura de um inquérito criminal ao primeiro-ministro não tem cobertura legal, na opinião do penalista ministro Rui Pereira. “O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de serem prestados esclarecimentos públicos em defesa de suspeitos para defender o bom nome das pessoas, para defender a paz pública e pessoas e bens e para restabelecer a verdade, sem prejuízo da investigação.

Ora bem, um suspeito não é arguido, não é sujeito do Processo Penal. E na minha perspetiva, um comunicado só deve identificar um suspeito na medida em que esse suspeito por exemplo esteja em fuga ou em que não possa vir a ser constituído arguido”, diz Rui Pereira. Quando questionado se não considera válido o argumento de Lucília Gago, segundo o qual se a informação sobre António Costa não constasse do comunicado, a PGR poderia vir a ser acusado de estar a ocultar suspeitas da investigação em relação ao primeiro-ministro, Rui Pereira responde: ”De maneira nenhuma. O comunicado da PGR devia ser objetivo e factua





