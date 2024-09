Penafiel vence Portimonense e mantém liderança na II Liga

O Penafiel somou a terceira vitória no terceiro jogo fora na II Liga ao bater o Portimonense por 2-0, o que vale aos nortenhos a manutenção da liderança da prova à sexta jornada.

Os forasteiros adiantaram-se no minuto inicial da partida, com felicidade, num cruzamento de Miguel Maga à direita, após combinação com Robinho, para o segundo poste, a sair desviado para a própria baliza pelo lateral Nuno Campos, que tinha o lance supostamente controlado. A equipa anfitriã veio do intervalo determinada a igualar, mas essa dinâmica não durou mais do que 10 minutos, quando o técnico do Penafiel mexeu na equipa, chegando ao 2-0 aos 66 minutos, numa grande penalidade cobrada por Robinho, após falta de Nuno Campos, em tarde para esquecer, sobre João Silva.

Penafiel Portimonense II Liga Vitória Liderança

