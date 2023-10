Pena suspensa para jovem que tentou matar turista em Peniche

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaExército israelita faz nova operação terrestre na Faixa de GazaIvo Lucas fala de amor em tribunalCondenado tinha um"punhal na cintura" e, após a troca de palavras, tirou-o e dirigiu-se à vítima, espetando a faca nas suas costas.

Quando estavam a percorrer uma rua a pé,"depararam-se com três indivíduos, jovens, todos do sexo masculino, ofegantes, com os quais trocaram umas palavras", lê-se no acórdão de quinta-feira e ao qual a agência Lusa teve acesso esta sexta-feira.

Entre outros factos, o tribunal sustentou que o arguido, que estava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação sujeita a vigilância eletrónica, agiu"com o propósito concretizado de espetar o punhal nas costas do ofendido, bem sabendo que com tal ato poderia ter provocado a morte do mesmo, considerando a zona atingida, o que apenas não sucedeu por razões externas à sua vontade". headtopics.com

O turista estrangeiro foi depois transferido para o Hospital de Caldas da Rainha, onde foi submetido a cirurgia para remoção do punhal.

O arguido, sem antecedentes criminais e que vai aguardar em liberdade o trânsito em julgado do acórdão, foi ainda condenado a indemnizar o turista em 20 mil euros, acrescidos de juros, por danos não patrimoniais. headtopics.com

Neste último ponto, a magistrada judicial assinalou"a cada vez maior frequência com que ocorrem este tipo de ilícitos, em especial de noite, na via pública, e, no caso, com turistas, grande parte das vezes com desfechos trágicos ou irreversíveis".

