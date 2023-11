Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia

+ Lidas de Guerra em IsraelPai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em IsraelMaré de gente no maior bairro de Nova Iorque em manifestação pro-Palestina

Associações presentes no protesto pedem a libertação de todos os palestinianos "que viveram sob ocupação durante 75 anos".Milhares de pessoas invadiram armazéns da ONU em Gaza para levar alimentos e artigos de sobrevivência

Invasão foi "um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a colapsar", disse Thomas White, diretor da agência das Nações Unidas, em Gaza.País apela à libertação de reféns e à entrega de ajuda humanitária. headtopics.com

Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em invasão de aeroporto na RússiaPelo menos 60 pessoas foram detidas e mais de 20 ficaram feridas no domingo num aeroporto na capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, onde uma multidão procurava israelitas e judeus, informaram hoje as autoridades. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 20 feridos e pelo menos 60 detidos em invasão de aeroporto na RússiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Colisão entre comboios na Índia faz pelo menos 13 mortosCerca de 50 pessoas ficaram feridas. Consulte Mais informação ⮕

Sánchez pede amnistia pelo “interesse de Espanha” e pela “convivência entre espanhóis”Pedro Sánchez diz que processo de amnistia pode sarar fracturas na sociedade espanhola. Consulte Mais informação ⮕

Avdiivka: Rússia e Ucrânia lutam novamente pelo controlo de uma “cidade morta”Depois de Bakhmut, Avdiivka centra a atenção de Kiev e Moscovo. Próximas semanas podem ser marcadas por nova escalada bélica. Consulte Mais informação ⮕