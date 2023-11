Entre os feridos no aeroporto de Makhachkal contam-se nove polícias, dois dos quais foram hospitalizados, segundo o departamento do Ministério do Interior para o distrito federal do Cáucaso do Norte, que acrescentou terem sido identificados mais de 150 participantes nos tumultos.

De acordo com os meios de comunicação social russos, como o Echo of Dagestan, a multidão gritou palavras de ordem antissemitas e "Allahu Akbar" (Alá é grande). Também se ouviram tiros. A Agência Federal de Transportes Aéreos ordenou inicialmente o encerramento do aeroporto até 06 de novembro, mas mais tarde disse que a medida só se aplicaria até esta terça-feira.

Toda a população se identifica com o "sofrimento das vítimas das ações injustas de pessoas e políticos e rezam pela paz na Palestina, mas o que aconteceu no aeroporto é ultrajante e deve ser devidamente avaliado pelas autoridades policiais!", afirmou. headtopics.com

"O objetivo é desestabilizar a paz civil na Rússia. Nestes tempos difíceis, exorto os cidadãos do Daguestão a não sucumbirem às provocações e a seguirem rigorosamente a lei e os apelos das autoridades", sublinhou.

O chefe de Estado ucraniano também associou os acontecimentos aos "comentários antissemitas" que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o próprio Presidente, Vladimir Putin, terão feito nos últimos meses. headtopics.com

