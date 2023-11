Pelo menos 48 mortos à passagem do furacão Otis no México

em Acapulco, no México, onde se registaram danos materiais avultados, indicaram as autoridades num novo balanço. Pelo menos 263 pessoas de 15 países foram também localizadas e retiradas de Acapulco, no estado de Guerrero, informou no domingo a Secretaria de Relações Exteriores do México.

Os países de origem de um dos grupos são Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Japão, Peru e Suíça, enquanto outros estrangeiros são provenientes de nações como Bélgica, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, França e Reino Unido.

Num vídeo publicado nas redes sociais no domingo, o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, garantiu que “toda a actividade económica, turística e comercial será brevemente reactivada” em Acapulco, numa reacção ao impacto do furacão, que atingiu a região na quarta-feira. headtopics.com

Desde sexta-feira à tarde, cerca de 10 mil elementos do Exército, da Marinha e da Guarda Nacional tentam pôr ordem numa população desesperada e frustrada pela falta de água e de alimentos, bem como pelas falhas de electricidade e telecomunicações, a juntar-se à escassez de combustível.

