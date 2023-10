Pelo menos 10 feridos e 70 detidos durante manifestações em Moçambique

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e outras 70 foram detidas hoje durante marchas de protesto contra os resultados das sextas eleições autárquicas em Moçambique, anunciou a polícia moçambicana

Segundo a polícia moçambicana, um total de 70 pessoas foram detidas durante os protestos, das quais 60 na cidade de Nampula, quatro em Nacala Porto, ambas no norte de Moçambique, outras quatro em Maputo, zona sul, e duas na cidade de Quelimane, no centro do país.

Sem abrir espaço para questões, o porta-voz do Comando-Geral da PRM avançou que a polícia foi obrigada a “usar a força para repor a ordem pública”, ao registar casos de colocação de barricadas e queima de pneus, vandalização de montras de lojas e arremesso de objetos contundentes nas cidades onde decorreram as manifestações, situações que perturbaram a ordem e condicionaram a circulação de pessoas e bens. headtopics.com

“A PRM alerta que não irá tolerar atos subversivos, com enfoque ao vandalismo, violência e desordem pública generalizadas e, sempre que for necessário e justificável, a polícia tomará todas as medidas coercitivas, sempre alicerçadas nos princípios de legalidade e proporcionalidade”, declarou o porta-voz.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. Partidos da oposição, sobretudo a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, têm promovido, um pouco por todo o país, marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas que denunciam uma alegada “megafraude” no escrutínio. headtopics.com

