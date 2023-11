Pela sua saúde, não acumule micróbios atrás das orelhas, entre os dedos dos pés e no umbigo

Um novo estudo mostra como a composição do microbioma da pele varia nas regiões secas, húmidas e oleosas do corpo

Uma equipa de investigadores do Instituto de Biologia Computacional da Universidade George Washington, nos EUA, teve interesse em testar o conselho dado pelos pais ou avós na hora da higiene diária e o resultado do seu estudo, intituladoKeith Crandall, diretor do Instituto de Biologia Computacional e professor de bioestatística e bioinformática na Universidade George Washington, chama a atenção para pontos críticos, como a pele atrás das orelhas, entre os...

Os 129 alunos, adultos saudáveis, aprenderam a recolher os seus próprios dados, a extrair e sequenciar o ADN nas amostras de pele – esfregando certos pontos húmidos e oleosos atrás das orelhas, entre os dedos dos pés e no umbigo, para comparar com regiões onde a pele é mais seca, como a barriga das pernas e os antebraços. headtopics.com

Keith Crandall explicou aos seus alunos que se o microbioma pender a favor de micróbios prejudiciais, o resultado poderá ser doenças de pele como eczema ou acne, causando o desequilíbrio da saúde. Algoritmo desenvolvido por investigadora do Técnico aumenta em 12% a precisão no diagnóstico de cancro da pele“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

ONG aplaudem fim da exclusão automática de pessoas com VIH/sida no acesso às Forças ArmadasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Movimento islamita Hamas relata “combates violentos” na Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Autoridade palestiniana diz que corte da internet visa esconder ataquesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Al-Hilal, de Jorge Jesus, vence Al-Ahli e consolida liderança na Liga sauditaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕