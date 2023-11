Pedro Teixeira 'não ficou muito satisfeito' após ser 'descartado' por Cristina Ferreira

Fiz com ela, a Rita, mas deixem-me descansar. Gosto muito do ‘Dança’, acho que não podia estar mais bem entregue, mas é impossível fazê-lo agora.

:

ATELEVISAO: Nem Mário Ferreira sabe por que Cristina Ferreira faltou: 'Têm de lhe perguntar a ela''Não faço a mínima ideia', assegurou o presidente do Conselho de Administração da Media Capital.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Cláudio Ramos 'não queria' aceitar o convite de Cristina Ferreira: 'Fiquei receoso'Cláudio Ramos foi o 'vizinho' de Cristina Ferreira n'O Programa da Cristina, na SIC.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Flávio Furtado: 'Não sou eu que as levo para o mau caminho...'Flávio Furtado partilhou um registo fotográfico junto de Cristina Ferreira e de Bruna Gomes.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Rúben Rua volta a falar na relação que tem com Cristina Ferreira e afirma: 'O que as pessoas dizem im ...Rúben Rua fala da amizade com Cristina Ferreira...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Após polémicas no Big Brother, Cristina Ferreira deixa mensagem aos espectadoresCristina Ferreira terminou o diário especial do Big Brother com uma mensagem para os espectadores.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Cristina Ferreira ganha 'braço de ferro' com José Eduardo MonizDepois de várias negas por parte de José Eduardo Moniz, a apresentadora conseguiu ter Bruno Cabrerizo na TVI.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »