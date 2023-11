Pedro Sánchez será investido como presidente do governo de Espanha

O líder socialista queria a punição dos separatistas mas agora defende que é necessária, em nome da pacificação e da convivência, é o maior beneficiado político. Pedro Sánchez vai ser investido esta quinta-feira de novo presidente do governo de Espanha. No debate de investidura, o líder socialista defendeu a constitucionalidade da lei que pretende amnistiar os independentistas catalães, procurados pela justiça espanhola.

Sánchez, que queria a punição dos separatistas mas agora defende que é necessária, em nome da pacificação e da convivência, é o maior beneficiado político. O acordo alcançado com os independentistas do Junts da Catalunha garante a investidura como chefe do governo. O presidente do Partido Popular espanhol, a maior formação no parlamento de Espanha, disse esta quarta-feira que a reeleição do socialista como primeiro-ministro nasce de uma fraude e de"corrupção política"

