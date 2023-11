Pedro Sánchez investido no Congresso com maioria favorável no Tribunal Constitucional

Investido no Congresso e com uma maioria favorável no Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez deverá conseguir segurar o poder. Abascal fala num ‘golpe de Estado’. Pedro Sánchez entrou pelas traseiras num Congresso rodeado por manifestantes para o que seria um dos debates de investidura mais tensos na história da democracia espanhola.

No seu discurso, apresentou a amnistia como um «muro de democracia» contra «o ódio do PP e do VOX» e deixou promessas de pleno emprego e transportes gratuitos para jovens e desempregados. Alberto Núñez Feijóo acusou o líder do PSOE de «comprar o poder» e vaticinou: «A si, a história não o amnistiará». Santiago Abascal falou num «golpe de Estado», acusando Sánchez de tentar chegar ao poder com uma «aparência de legalidade», como fizeram «Hugo Chávez, Maduro ou Hitler». Investido no Congresso e antecipando-se uma maioria favorável no Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez deverá conseguir manter-se no poder. Mas a instabilidade e o desgaste político condenam o novo Govern





