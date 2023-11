Pedro Sánchez defende amnistia em discurso de investidura

Pedro Sánchez já discursava há quase uma hora e meia, enumerando as várias políticas que prevê aplicar nos próximos quatro anos, quando pronunciou a palavra mais esperada:"amnistia". O líder socialista saiu em defesa desta medida, que lhe garantiu o apoio dos independentistas catalães na investidura,"em nome de Espanha, no interesse de Espanha, em defesa da concórdia entre os espanhóis".

Na resposta, o presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusou-o deO primeiro-ministro interino, que tem os 179 votos necessários no Congresso dos Deputados para ser hoje reeleito, centrou o seu discurso de uma hora e 40 minutos em oito grandes compromissos para o novo mandato. Desde ter mais e melhor emprego, mencionando por exemplo a redução do horário semanal de trabalho para as 37,5 horas (como acordou com o parceiro de coligação, o Sumar, de Yolanda Díaz), até ao papel de Espanha na Europ

:

SICNOTİCİAS: Pedro Sánchez será investido como presidente do governo de EspanhaO líder socialista defende a amnistia dos independentistas catalães em nome da pacificação e convivência, sendo o maior beneficiado político.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Sánchez garante investidura como presidente do Governo espanholPedro Sánchez vai continuar a ser presidente do Governo espanhol depois de perder as eleições legislativas. Ele fechou acordos com sete partidos para garantir os votos necessários para sua investidura.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Sánchez prepara-se para ser reconduzido chefe do Governo com o apoio de oito partidosO Parlamento de Espanha inicia esta quarta-feira uma sessão de dois dias que culminará, previsivelmente, com a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro, na sequência das eleições de 23 de julho.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Sánchez justifica amnistia de independentistas catalães como forma de garantir governo de progressoO socialista Pedro Sánchez justificou hoje a amnistia de independentistas catalães como a via para recuperar a convivência entre os espanhóis e também a forma de garantir um governo "de progresso" em Espanha face à ameaça da "direita reacionária".

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Presidente do Partido Popular espanhol acusa reeleição de Sánchez de fraude e corrupção políticaO presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita), a maior formação no parlamento de Espanha, disse hoje que a reeleição do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro nasce de uma fraude e de corrupção política.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »