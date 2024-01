Pedro Proença ambiciona presidência da Federação Portuguesa de Futebol

A Liga Portugal vai ter uma nova sede, que custa 18 milhões de euros. Contudo, quando o edifício estiver concluído, Pedro Proença poderá estar na Cidade do Futebol, em Oeiras. Embora não o admita, o seu objetivo maior é a presidência da Federação Portuguesa de Futebol.

Terminada a carreira de árbitro, Pedro Proença foi eleito presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), organismo que organiza as competições profissionais de futebol, em julho de 2015, foi reeleito em junho de 2019 e reconduzido para terceiro mandato em junho do ano passado. A sua ambição estendeu-se além-fronteiras e, em novembro de 2023, foi eleito presidente da European Leagues, que reúne as 40 principais ligas europeias. Em qualquer dos cenários, Pedro Proença nunca descura a sua imagem – vários colaboradores disseram-nos que é obsessivo com tudo o tem a ver com a sua apresentação – e o seu discurso é sempre de um quase profissional relações-pública





