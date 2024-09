Pedro Nuno Santos Visita Concelhos Afetados por Incêndios e Responde pelo Governo

Pedro Nuno Santos iniciou esta segunda-feira uma visita aos concelhos socialistas afetados pelos incêndios da semana passada. O secretário-geral do PS diz que agora é tempo de começar a avaliar o que correu mal e responsabiliza o primeiro-ministro. O Ministério Público considera 3 secretários regionais da Madeira suspeitos de financiamento partidário ilícito para o PSD.

Caso Ab Initio: secretários regionais da Madeira beneficiam de imunidade e não são constituídos arguidos

Incêndios Pedro Nuno Santos PS Governo Madeira

Pedro Nuno Santos acusa Governo de mostrar pouco 'sentido de Estado' na escolha de comissário europeuLíder do PS critica tabelas de retenção do IRS, que podem levar quem recebia reembolso a 'pagar'. Também acusa Governo de querer eleições rapidamente.

'É um Governo sem sentido de Estado': Pedro Nuno Santos sobre futuro político do paísDeputado defende que a 'redução do IRS é uma responsabilidade do PS'.

'Maior responsabilidade na aprovação do orçamento é da direita', diz Pedro Nuno SantosPara o líder do PS, as medidas mais impactantes deste Governo para o próximo orçamento, nomeadamente de âmbito fiscal, têm o apoio, pelo menos parcial, do Chega e da Iniciativa Liberal e tem a 'oposição frontal do Partido Socialista'.

Pedro Nuno Santos: 'Maior responsabilidade na aprovação do orçamento é da direita'O líder socialista acusou, ainda, o Governo de falta de sentido de Estado na forma como tem tratado a questão da indicação do comissário europeu

Rangel acusa PS de ser o 'velho do Restelo' e lança desafio a Pedro Nuno SantosO vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, desafiou esta terça-feira o PS a responder se está contra ou a favor das medidas sociais que o Governo tem tomado. Comparou a posição dos socialistas com o 'velho do Restelo'.

Pedro Nuno Santos diz que PS 'vai ter e apoiar candidato' nas presidenciaisPedro Nuno Santos frisou que 'é certinho' que, nas próximas eleições presidenciais, o seu partido terá um candidato. 'Nós não vamos para eleições presidenciais sem uma posição definida. Vamos ter uma posição definida e vamos apoiar um candidato'.

