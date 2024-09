Pedro Nuno Santos reafirma disponibilidade para negociar Orçamento do Estado com o Governo

, Pedro Nuno Santos reafirmou a vontade do PS se sentar à mesa com o Governo e garante estar disponível para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 mas desde que haja “cedências” da parte do Executivo.

Montenegro anunciou a criação de uma “equipa especializada em aprofundar” a investigação criminal sobre incêndios florestais, com a PGR e as forças de investigação criminal que, segundo foi noticiado, já existe há três anos.

Orçamento Do Estado Negociação PS Governo Pedro Nuno Santos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

'É um Governo sem sentido de Estado': Pedro Nuno Santos sobre futuro político do paísDeputado defende que a 'redução do IRS é uma responsabilidade do PS'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos impõe condições para viabilizar Orçamento de 'Governo absolutamente minoritário'Discurso do l&237;der do PS marca rentr&233;e pol&237;tica dos socialistas e delimita as posi&231;&245;es do partido em rela&231;&227;o ao Or&231;amento do Estado. L&237;der socialista critica "agressividade" do Governo minorit&225;rio da AD, mas coloca quatro exig&234;ncias para viabilizar o OE.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Governo recusa falar de orçamento retificativo proposto por Pedro Nuno SantosEstratégia é apostar tudo no Orçamento do Estado. Reuniões com os partidos estão marcadas para terça-feira

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos impõe três condições para viabilizar Orçamento de 'Governo absolutamente minoritário'Discurso do l&237;der do PS marca rentr&233;e pol&237;tica dos socialistas e delimita as posi&231;&245;es do partido em rela&231;&227;o ao Or&231;amento do Estado. L&237;der socialista critica "agressividade" do Governo minorit&225;rio da AD, mas coloca quatro exig&234;ncias para viabilizar o OE.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos acusa Governo de mostrar pouco 'sentido de Estado' na escolha de comissário europeuLíder do PS critica tabelas de retenção do IRS, que podem levar quem recebia reembolso a 'pagar'. Também acusa Governo de querer eleições rapidamente.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos garante que só haverá eleições antecipadas 'se o Governo quiser'O secretário-geral do Partido Socialista acusa Luís Montenegro de 'falta de vontade de negociar e de criar um bom ambiente negocial'. Os líderes dos dois principais partidos políticos têm reunião agendada para esta semana.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »