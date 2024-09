Pedro Nuno Santos quebra o silêncio sobre negociações para o Orçamento do Estado

Pedro Nuno Santos quebra o silêncio em entrevista à CMTV sobre negociações para o Orçamento do Estado

Pedro Nuno Santos garante: “O PS não viabilizará nenhum orçamento que inclua as alterações ao IRS e IRC”Presidente da Assembleia da República manda abrir inquérito para apurar queixa contra advogado da mãe das gémeas

Orçamento Do Estado Pedro Nuno Santos PS Negociações IRS IRC

Pedro Nuno Santos nega sentir 'pressão' sobre Orçamento do EstadoO líder do PS acusou o Executivo liderado por Montenegro de mostrar repetidamente que 'não quer viabilizar' o documento. Clarificou ainda que os socialistas farão a sua parte e 'darão o seu contributo para que algumas medidas não estejam no Orçamento.

Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se sem acordo sobre Orçamento para 2025O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniram-se em São Bento para discutir o Orçamento do Estado para 2025, mas o encontro terminou sem um acordo. Os partidos criticam a postura de ambos os lados.

Pedro Nuno Santos impõe condições para viabilizar Orçamento de 'Governo absolutamente minoritário'Discurso do l&237;der do PS marca rentr&233;e pol&237;tica dos socialistas e delimita as posi&231;&245;es do partido em rela&231;&227;o ao Or&231;amento do Estado. L&237;der socialista critica "agressividade" do Governo minorit&225;rio da AD, mas coloca quatro exig&234;ncias para viabilizar o OE.

Pedro Nuno Santos afirma que só não haverá Orçamento se o PSD não quiserO secretário-geral do PS afirmou hoje que só não haverá Orçamento de Estado para 2025 se o PSD não quiser e que o envio de um comunicado por parte do Governo sobre o processo negocial foi uma 'provocação infantil'.

'Só não haverá Orçamento se o Governo não quiser', o recado de Pedro Nuno SantosO Presidente da República já vai deixando alertas de que um chumbo do Orçamento provocará uma crise. Perante esse cenário, em que o PS fica de fora, o irrevogável de Ventura mantém-se.

Pedro Nuno Santos reafirma disponibilidade para negociar Orçamento do Estado com o GovernoPedro Nuno Santos voltou a afirmar a disposição do PS em negociar com o Governo o Orçamento do Estado para 2025, desde que haja “cedências” por parte do Executivo. Em Oliveira de Azeméis, o líder parlamentar socialista rejeitou as acusações de indisponibilidade dirigidas ao PS pelo Governo e reiterou a disponibilidade da sua bancada para a conversa.

