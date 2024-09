Pedro Nuno Santos Procura Canalizar Milhões Para Habitação, Pensões e Médicos

Pedro Nuno Santos quer canalizar os mil milhões de euros previstos para o IRS Jovem em “mais habitação, no aumento das pensões e num regime de exclusividade para os médicos no SNS”.O secretário-geral do PS afirmou, esta sexta-feira, que o PS não viabilizará um Orçamento do Estado que inclua as alterações ao IRS e ao IRC propostas pelo Governo.

O líder socialista, em declarações aos jornalistas na sede do PS, adiantou que teve a “oportunidade de apresentar propostas e condições” dos socialistas para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025. “O Orçamento será 99% da responsabilidade do governo, o que dizemos é que há duas medidas que nós não podemos aceitar”, sublinhou, lembrando que o documento só pode ser viabilizado de duas formas, ou seja, “com o Chega ou com o PS”.

Sobre o IRS Jovem, Pedro Nuno Santos propôs que os mil milhões de euros previstos para essa medida “sejam aplicados em mais habitação, no aumento das pensões e num regime de exclusividade para os médicos no Serviço Nacional de Saúde”. Em relação ao IRC, defendeu que este “não é a causa da lentidão da transformação da economia portuguesa”.Recorde-se que proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem de ser entregue na Assembleia da República até 10 de outubro.

Orçamento Do Estado IRS Jovem Pedro Nuno Santos PS Chega

