Pedro Nuno Santos diz que Margarida Blasco está fragilizada e acusa Luís Montenegro de focar excessivamente num fator causador dos incêndios

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos , avisou hoje o primeiro-ministro que a ministra da Administração Interna está fragilizada, acusando também Luís Montenegro de se focar excessivamente num único fator causador dos incêndios, o fogo posto.

Questionado se Margarida Blasco é hoje uma ministra fragilizada, Pedro Nuno Santos respondeu que "não precisa de ser o líder do PS a dizê-lo". "Ouvimos autarcas do PSD, comentadores muito próximos do PSD a fazer a crítica à ministra. Mas a verdade é que as críticas aos ministros têm um limite a partir do qual é de quem fez a escolha e de quem mantém. Essa responsabilidade é, obviamente, do primeiro-ministro", vincou.

PS Pedro Nuno Santos Margarida Blasco Incêndios Luís Montenegro

