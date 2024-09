Pedro Nuno Santos diz estar surpreendido com reuniões secretas do Governo com Chega e Iniciativa Liberal

Pedro Nuno Santos diz que ficou surpreendido com o encontro entre o Governo e os líderes do Chega e da Iniciativa Liberal . Considera que não há uma vontade séria do Executivo em negociar com o PS.“As reuniões que existiram até agora com os partidos foram públicas. Agora o Governo lembrou-se que queria fazer reuniões a que chamou de discretas. Eram secretas! Soube-se durante as reuniões”, acusou.

Anotou ainda que o PSD não tem qualquer problema que o Governo fale com quem bem entender, mas defendeu queO gabinete de Luís Montenegro garante que “não há reuniões secretas na Residência Oficial do Primeiro-Ministro” mas admite que “há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, que ocorrem muitas vezes com discrição”.

