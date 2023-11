Pedro Nuno Santos discorda de Costa e Medina sobre o problema na saúde

Pedro Nuno Santos discorda de Costa e Medina: o problema que se arrasta na saúde e que está a travar o acordo com os médicos é financeiro. Ex-ministro diz que envolvimento de Fernando Medina nas negociações é “imprescindível” Pedro Nuno Santos defende um envolvimento direto do Ministério das Finanças nas negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos.

O ex-ministro e atual comentador da SIC não concorda com o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, que têm dito que o problema na saúde não é tanto financeiro, mas sim de falta crónica de médicos. “O que está em causa há pelo menos 18 meses é dinheiro e a grelha salarial, tudo tem um custo financeiro”, começou por dizer Pedro Nuno Santos.um envolvimento maior do Ministério das Finanças é imprescindível , espero que alguém do Ministério das Finanças esteja a acompanhar as negociações”, disse no seu comentário desta segunda-feira à noite na SIC, assumindo que o braço de ferro com os médicos é “o maior problema que o Governo tem hoje em mãos

