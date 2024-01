Pedro Nuno Santos assume liderança do PS e promete derrotar a direita

Assume os erros, mas lembra que deixou obra feita. E, agora, como novo líder do PS está pronto para derrotar uma direita 'de velhos do Restelo' e de projetos amarelecidos pelo tempo.

Foi assim que Pedro Nuno Santos se apresentou à reunião magna, que o entroniza em Lisboa, onde reclamou para o PS o lema 'das contas certas', pôs na mira mais o Chega, do que o PSD, e avisou que o partido não volta a cometer o erro de apoiar alguém como Marcelo para Belém Pedro Nuno Santos tentou o pleno, na sua estreia no congresso do PS, este sábado, em Lisboa: defendeu a herança de António Costa e, simultaneamente, comprometeu-se com a resolução de problemas que acometem o País; fez um, sobre os acontecimentos que o atiraram para fora do Governo, mas garantiu que mudou para melhor; e já ensaiou o tom de campanha eleitoral, acusando não só o PSD e o CDS de nada trazerem de novo com a AD, como alertando para os riscos que representam o Chega e a I





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos enaltece feitos do PS e critica oposição: "Nunca passaram de velhos do Restelo"O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou este sábado que o partido "apoiará um candidato" nas eleições presidenciais de 2026, "como há muito tempo não o faz".

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

César ataca Presidente da República e destaca Pedro Nuno Santos como líder desejadoReeleito presidente dos socialistas com mais de 90% dos votos, César juntou-se aos ataques ao Presidente da República, e sublinhou que Pedro Nuno Santos é o “líder que desejámos” para derrotar uma direita “embusteira”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos faz primeiro discurso como secretário-geral do PSO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, faz seu primeiro discurso político no 24º Congresso do PS em Lisboa, criticando o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos não vai reverter privatizações e critica operação especial de MedinaEm entrevista a Bernardo Ferrão, no podcast ‘Geração 70’, Pedro Nuno Santos diz que não vai reverter nenhuma privatização feita por anteriores governos e não concorda com a operação especial de Medina para fazer uma descida tão acentuada da dívida pública.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos reúne-se com José Luís CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniu-se com José Luís Carneiro para eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Carneiro terá uma representação proporcional ao resultado que obteve nas eleições internas.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos busca unidade e acordo com CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, busca eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Ele se reuniu com José Luís Carneiro e aceitou suas condições, garantindo uma representação proporcional nos órgãos nacionais do partido. Também acordaram em ajustar alguns aspectos programáticos na moção que será votada na reunião magna dos socialistas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »