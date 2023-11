Pedro Nuno Santos admite reforma da justiça, mas não associada a casos judiciais

O candidato a secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, admitiu esta quinta-feira uma reforma da justiça, mas defendeu que não deve ser associada a casos judiciais concretos. José Luís Carneiro:"Não me candidato em oposição ao meu camarada Pedro Nuno" "É óbvio que em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de continuamente olhar para elas e reformar, e a justiça obviamente é uma delas.

Agora, não vamos colar o debate da justiça e da reforma da justiça a um caso judicial em particular, isso é um péssimo serviço", afirmou o antigo ministro. Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas à porta do Hospital Santa Maria, em Lisboa, após um almoço com o dirigente socialista e presidente da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, Álvaro Beleza."Nós já demasiadas vezes legislámos em cima de acontecimentos e de casos mediáticos. Não é assim que se faz e que se legisla e que se govern





