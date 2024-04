Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de preparar 'governo de vitimização'. Tese defendida na Renascença pelo social-democrata José Matos Correia. Socialista Porfírio Silva considera que Luís Montenegro está a tentar fazer uma reforma 'informal' da Constituição ao exigir o cumprimento da legislatura após a aprovação do programa de Governo. (OE) não implica de forma automática a queda do Governo, defende o social-democrata José Matos Correia, em declarações ao programa.

Depois de o primeiro-ministro ter defendido que quem viabiliza o programa de Governo deve permitir a sua execução até ao final do seu mandato ou até à aprovação de uma moção de censura, o antigo deputado do PSD vem lembrar que um Governo pode manter-se em funções mesmo com o chumbo do Orçamento. 'Se o pensamento do Presidente da República não foi alterado em função daquilo que foi um erro, eu acho mau sinal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

José Matos Correia: 'A AD tem mesmo 100 dias para mostrar ao que vem'Em entrevista, José Matos Correia, presidente do Conselho Jurisdicional do PSD, defende que só boa governação impedirá crescimento do Chega e culpa 'inépcia' de Costa pela força que Ventura ganhou.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

José Miguel Júdice: “Se Montenegro cair, virá aí Pedro Passos Coelho numas novas eleições”Oiça aqui a análise de José Miguel Júdice aos resultados das eleições que se vão sabendo ao longo da noite na SIC

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal não fará parte do Governo de MontenegroPSD e IL informaram hoje que não avançarão 'nesta altura para a celebração de entendimentos alargados', incluindo os que dizem respeito à formação do novo Governo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal fica fora do Governo de MontenegroNum comunicado conjunto, os dois partidos defendem que 'o diálogo deve manter-se durante a legislatura', mas afastam entendimentos para integrar a Iniciativa Liberal no futuro Executivo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Alberto João Jardim diz que Governo de Montenegro está 'condenado ao fracasso'Antigo presidente do Governo regional da Madeira acredita que este Governo 'mais cedo ou mais tarde vai cair'. No que diz respeito ao impasse político na Madeira, João Jardim defende eleições antecipadas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Costa e Medina deixam mesmo os cofres cheios para o governo de Montenegro?Excedente de 3 mil milhões de euros dá margem a Montenegro, mas não rédea solta. Há 'efeitos desfasados' da inflação e um processo de 'desinflação' em curso que pode trazer 'surpresas adversas'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »