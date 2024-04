Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de preparar 'governo de vitimização'. Adão Carvalho, o presidente cessante do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, explica também se o processo da casa de Luís Montenegro vai ou não passar para a alçada do Supremo Tribunal.

'Até para lhe ser dada uma satisfação', defende Adão Carvalho, o ainda presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), em declarações à Adão Carvalho, que nos próximos dias passa a liderança do SMMP a Paulo Lona, explica que a decisão, agora, está nas mãos do magistrado do Ministério Público que dirige o inquérito e que. Mas, na opinião do presidente cessante do SMMP, o ex-primeiro-ministro devia ser chamado, 'até para lhe ser dada alguma satisfação, designadamente do que poderá estar em causa'

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Adão e Silva espera que a cultura continue a ter um MinistérioNeste Dia Mundial da Poesia e na reta final de mandato, o ministro da Cultura confessa uma “enorme insatisfa&231;&227;o”. Embora diga que muito foi feito, Pedro Ad&227;o e Silva admite que tinha um planeamento para o seu minist&233;rio que ficou interrompido com a queda do Governo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ministério Público pede pena máxima para 'Orelhas', Renato Gonçalves e 'Chanfra'Procuradora considera que morte de Igor Silva foi 'anunciada'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ministério Público pede pena máxima para suspeitos de morte de adepto do FC PortoA agressão que terá resultado na morte de um adepto foi descrita como um 'ataque em matilha' pela procuradora. Alegado crime aconteceu durante os festejos do título de campeão nacional em 2022.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Caso Boaventura: Ministério Público já recebeu relatório de alegadas condutas criminosas no CESO MP vai avaliar se há matéria para abertura de inquérito. Se os crimes em causa forem semipúblicos, é necessária uma queixa para se avançar com um processo

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ministério Público pede pena máxima para três dos arguidos no caso da morte de Igor SilvaProcuradora considera que a morte do adepto do FC Porto, durante os festejos do título, foi 'anunciada'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ministério Público quer 25 anos de prisão para suspeitos de matar idosos alemães em BejaDurante a manhã, no arranque do julgamento, a arguida negou a autoria dos crimes, mas não afastou que o companheiro os possa ter praticado. A mulher relatou ainda a sua versão dos factos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »