Pedro Nuno: programa de estabilidade “vale o que vale”. “Temos de ter muito cuidado com cada documento e anúncio deste Governo”

Pedro Nuno : programa de estabilidade “vale o que vale”.

Para o partido, o plano que é entregue por este Governo, apesar de já vir de um documento que veio do Governo anterior, “acaba por rever em baixa quer os níveis de excedente orçamental para os próximos anos, quer as metas do crescimento que tinham sido previstas no programa eleitoral da AD e que era de 2,5% para 2025”.

A deputada recorda que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi o “responsável pela elaboração do cenário macroeconómico apresentado durante as eleições”, notando que não o transpôs para este Programa de Estabilidade. “Parece que perdeu a confiança nesse cenário macroeconómico”, acusa.

Luís Montenegro fala também sobre os populismos e extrema-direita, dizendo que “são fenómenos que estão a crescer, mas que têm uma grande via de combate: governar bem”Para terminar, Montenegro deixa algo que podia ser lida como uma pequena provocação a Sánchez e os seus aliados: “Os fenómenos mais populistas são perigosos, sejam eles de esquerda ou de direita”.

Luís Montenegro diz depois que o Governo “não governa para o espaço mediático, para as aberturas dos telejornais, nem a pensar nas capas de jornais no dia seguinte”.Luís Montenegro responde de imediato a Sánchez: “Como sabem, não sou tão aficionado das políticas de António Costa como o presidente do Governo espanhol, mas não é por isso que não conseguimos prosseguir os nossos entendimentos”.

Luís Montenegro foi questionado pelos jornalistas espanhóis sobre os motivos pelos quais não apoia a posição espanhola e respondeu a dizer que respeita “as diligências de todos os governo, nomeadamente, do espanhol”, acrescentando que “a nossa posição não é assim tão distante”. Montenegro discorda de Sánchez, pois defende que o “caminho deve ser feito através das organizações internacionais”. E acrescentou: “Em 2012, defendemos o estatuto de observador na ONU. Hoje defendemos que a Palestina seja membro de pleno direito na Assembleia-geral das Nações Unidas.” É isto, acredita Montenegro, que irá permitir o “reconhecimento nos dois Estados”.

