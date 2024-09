Pedro Nuno e Montenegro divergem sobre Orçamento do Estado

A distância entre Pedro Nuno e Montenegro é de mil milhões e de política:"É injusta", diz Pedro Nuno;"Radical e inflexível" diz Montenegro Pedro Nuno Santos diz que o PS não pode viabilizar o Orçamento do Estado que tenha os modelos de descida do IRC e do IRS Jovem e não aceita “qualquer modelação".

Ventura comentou para dizer que vai reunir o Conselho Nacional do partido porque “tudo fará” para “evitar uma crise política”. Aumento extraordinário de pensões, fundo especial para habitação e o IRC seletivo: as propostas do PS para o OE para 2025

