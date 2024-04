Pedro Nuno acusa Montenegro de “chantagem” e “vitimização”

O secretário-geral do PS acusou esta quarta-feira o primeiro-ministro de ter feito “chantagem” e “vitimização” no discurso de tomada de posse do XXIV Governo Constitucional. Pedro Nuno Santos reiterou que os socialistas vão ser uma “oposição responsável”.

O líder do PS considerou que Luís Montenegro fez “um discurso sem ambição, sem visão, sem um desígnio para Portugal”, afirmando que o “foi um discurso muito mais focado na oposição do que propriamente em Portugal, parecia na verdade construir um discurso, uma narrativa a utilizar numa eventual campanha eleitoral”

