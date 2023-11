Pedro Granger: “Com honestidade, humildade, e… amizade, tudo é mais fácil, tudo é mais simples, e tudo é m ...

Após um novo episódio de “Hell’s Kitchen”, da SIC, Pedro Granger partilhou uma reflexão nas redes sociais. “A vantagem de sermos honestos. Sobre a cozinha de los Infiernos de ontem é mais ou menos isto que me apraz dizer. Quando ganhamos, ganhamos juntos e, quando perdemos, perdemos ainda mais juntos”, escreveu o ator. “Obrigado, Peter Fernandes, pela humildade e honestidade de ontem.

“Parabéns à nossa chef de equipa da noite, miss Cláudia Semedo, que, mesmo tendo a nossa equipa ficado com menos um ser humano para por as mãos na massa durante todo o show, provou que se pode liderar com um sorriso, simpatia, amizade e coração, e obrigado, ‘setôr’ Luís Lourenço, o melhor colega que um aprendiz a cozinheiro pode ter”, sublinhou Pedro Granger.

