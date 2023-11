Pedreiro mata a mulher por ciúmes após uma noite de sexo

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Mulher foi vista pela última vez há quase um mês.Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto. Homem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural quando foi picado.

CMJORNAL: Polícia espanhola detém mulher acusada de partir cinco costelas da filha recém-nascidaMédicos descobriram outros ferimentos mais antigos no corpo da criança.

DNTWIT: O melhor do Natal... ​​​​​​​na noite de Halloween!Quando falamos de Halloween, esquecemo-nos sempre de considerar que esta celebração nasce como um ritual pagão que tinha como principal objetivo enganar o mundo do além e os seus habitantes, os mortos, que podiam a qualquer momento saltar dos seus túmulos na noite de 31 de outubro e apoderar-se do corpo de alguém que estivesse ainda vivo.

CMJORNAL: Homicidas que mataram funcionário de bar à facada durante noite de copos empurram culpas para amigosJulgamento relativo &224; morte de F&225;bio Abenta marcado por vers&245;es diferentes. Principal arguido ‘p&245;e’ faca usada na m&227;o de amigo.

OBSERVADORPT: Família de 18 pessoas morta em mais uma noite de bombardeamentos israelitas em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaza. Em al-Zawayda, uma família de 18 pessoas morreu quando um ataque aéreo atingiu o abrigo onde estavam. Siga aqui.

VISAO_PT: Sono: O que não deve fazer para não sabotar a noiteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

RENASCENCA: Urgência de Viseu encerrada em novembro durante a noiteA urg&234;ncia em cirurgia e ortopedia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu vai estar encerrada entre as19h00 &224;s 08h30.

