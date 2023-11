Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca hoje em todo o país

A exemplo de anos anteriores, o Peditório Nacional da LPCC vai decorrer até domingo em locais públicos como áreas comerciais, igrejas, cemitérios, e também nas principais ruas e avenidas das cidades do país.

Sofia Cabrita disse que o peditório deverá envolver cerca de 22 mil voluntários que estarão espalhados por todo o país devidamente identificados com um colete vermelho e com um cartão de identificação.

Em 2022, 20.408 voluntários angariaram cerca de dois milhões de euros no Peditório Nacional que vieram a converter-se em 11.988 consultas e no acompanhamento de 1.810 doentes, no âmbito do programa de consultas de psico-oncologia.

As doenças oncológicas continuam a registar uma alta incidência em Portugal, em número de novos casos, com cerca de 60.000 novos diagnósticos a cada ano, constituindo-se como uma das principais causas de morbilidade, incapacidade e mortalidade no país, com profundo impacto nos doentes, nas famílias e na sociedade.

:

VISAO_PT: Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca hoje em todo o paísVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Arranca peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro em todo o paísSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro está no terrenoNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

ITWITTING: Começou peditório anual da Liga Portuguesa Contra o CancroEste ano, mais uma vez, Cristiano Ronaldo associa-se à iniciativa &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: VISÃO DO DIA: O dia da contra da contra da contrapropostaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Orquestra Metropolitana de Lisboa estreia duas obras para guitarra portuguesaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »