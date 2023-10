Pé que ficou torto no aquecimento estragou exibição de mão cheia: Portugal perde com a Áustria na Liga das Nações

, no Mundial, Ana Capeta voltou a mostrar que os seus remates são um íman que se cola nos ferros. No momento seguinte, Tatiana Pinto ficou também ela perto de marcar, mas só na compensação a centrocampista do Brighton concretizou.

A Chapetada para a história ficou na malha lateral: Seleção feminina perde em França na estreia na Liga das Naçõesno pé durante o aquecimento e levou a que fossem equacionadas outras opções para ocupar o centro da defesa durante os vários minutos em que a defesa do Benfica esteve a ser assistida. Acabou por ficar tudo resolvido antes do recolher ao balneário.

O caminho de 11 metros entre Carole e a história: Portugal bate Noruega e conquista primeira vitória na Liga das NaçõesO sistema tático de Portugal era pouco propício à exploração da largura, forçando a Seleção Nacional a procurar o corredor central, o que é sempre uma boa notícia quando se tem Kika Nazareth em campo. headtopics.com

Estava tudo a acontecer fora do tempo. O problema físico de Ana Seiça antes do apito inicial, o hino a tocar em Altach quando as jogadoras ainda nem estavam perfiladas e a oportunidade de golo de Jéssica Silva a tentar bater um qualquer recorde de rapidez. Portugal estava, com cortes impetuosos junto à relva, o que, para uma equipa sem os argumentos físicos de seleções de outro gabarito, não deixa de ser digno de nota.

Kika Nazareth, com dois remates à malha lateral e uma tentativa que passou ao lado do poste direito, e Jéssica Silva, com umem Verena Hanshaw e um par de lances em que a baliza não precisava de ser muito maior para a bola entrar, foram os nomes em maior destaque na equipa de Francisco Neto. Os ataques prolongados impediam a Áustria, com as estatísticas ofensivas praticamente a zero ao intervalo, de se aproximar da baliza de Patrícia Morais. headtopics.com

