PCP recusa acordo com PS sem alterações na legislação laboral

O PCP recusa voltar a alinhar num acordo com o PS que não envolva alterações na legislação laboral. "Fecho acordo hoje se o Partido Socialista acompanhar as nossas propostas na Assembleia da República.

Vamos ver qual é a posição do Partido Socialista sobre isso hoje - essa é a grande questão, o resto é só para a gente andar aqui a fazer cenários que não têm consequência nenhuma na vida das pessoas", disse aos jornalistas o secretário-geral do PCP, à margem de um ação de contacto com trabalhadores à porta da empresa Matutano, no Concelho de Alenquer, Distrito de Lisboa. Costa recomenda ao futuro Governo que execute o PRR e não tente renegociá-lo O PCP apresentou ontem no Parlamento quatro projetos de alteração da legislação laboral, nomeadamente em matéria de contratação coletiva, regulamentação do trabalho por turnos e valorização de quem trabalha por turnos e o fim dos cortes às horas extraordinárias,"feitos pelo Governo PSD/ CDS-PP que o Governo socialista não quis repor





Eleições de março de 2024 com novos líderesPS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e CDS apresentam-se nas eleições de março de 2024 com novos líderes face às legislativas de 2022

PS e PSD conquistam eleitores mais velhos. IL, PAN e Livre ganham nos jovensA um mês da dissolução da Assembleia, politólogos fazem ao DN a análise dos eleitorados. E concluem: alguns eleitores ocasionais de Bloco de Esquerda e PCP preferiram votar no PS nas últimas legislativas e as mulheres votaram mais à esquerda do que os homens.

Câmara de Lisboa anuncia comemoração do 25 de Novembro de 1975O executivo municipal defende que o 25 de Abril de 1974 “só se completou verdadeiramente” com o 25 de Novembro de 1975, fazendo uso de uma citação de Álvaro Cunhal desmentida pelo PCP.

Pedro Nuno Santos eleito secretário-geral do PSPedro Nuno Santos, eleito secretário-geral do PS este sábado à noite, rejeita ser chamado de “esquerdista”, preferindo antes o cognome de “social-democrata”, mas com PCP e BE e que o próprio ajudou a formar enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do primeiro Governo de António Costa, entre 2015 e 2019. Num Estado social forte, capaz de reforçar a Segurança Social e o sistema de pensões, de valorizar a Administração Pública, de aumentar o parque público de habitação e de combater a precariedade laboral, e numa nova estratégia para as empresas públicas, como a Caixa Geral de Depósitos, a CP – Comboios de Portugal, a Infraestruturas de Portugal ou as administrações dos portos, que deverão funcionar como âncoras da economia nacional.

Presidente da República destaca acordo histórico sobre alterações climáticasO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se com o consenso obtido na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), considerando que se alcançou um 'acordo histórico'.

